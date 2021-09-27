苹果 iPhone 13 Pro/Max 跌落测试视频：划痕，屏幕/背面碎裂...

IT之家 9 月 27 日消息 据 9to5 Mac 报道，每当苹果推出新的 iPhone 后，我们总是看到类似的测试。如果在早期，人们痴迷于曲面屏的智能手机，跌落测试是最重要的关注项目之一。现在 YouTuber EverythingApplePro 带来了 iPhone 13 Pro/Max 如何处理从不同高度掉落的测试视频。

YouTuber EverythingApplePro 展示了 iPhone 13 Pro Max 和 iPhone 13 Pro 在一些跌落测试中的情况，这比经验上的想象更贴合实际。

苹果公司表示，iPhone 13 系列采用 iPhone 产品特有的超瓷晶面板，硬度超越所有手机玻璃面板。不过话虽如此，超瓷晶面板这种特殊的玻璃，也会破碎。不仅如此，今年的 iPhone 13 系列比以前的型号更重。这是否会使 iPhone 13 系列更加脆弱？

当苹果公司为超瓷晶面板做宣传时，它从来没有显示过 iPhone 掉在硬地上。这一次，EverythingApplePro 展示了一个最糟糕但真实的情况：混凝土硬地板。

下面是视频：

当把两部 iPhone 13 按照桌子的高度摔了三次后，它们在任何地方都没有划痕。按照一个人在拨打电话时的高度掉落，iPhone 13 Pro 的屏幕没能幸免于难，摔坏了，iPhone 13 Pro Max 还算正常。两部手机的运行工作都很正常。

在大约 3 米高的地方，iPhone 13 Pro 的背部被摔毁，而 iPhone 13 Pro Max 则保持良好，只是在不锈钢表面有一些划痕。但是，当它在屏幕朝下的情况下掉下来时，终于摔坏了，虽然还能运行工作。

当然，不要试图用你闪亮的新 iPhone 来做这种事。而且，虽然这个测试表明 iPhone 13 Pro Max 更抗摔，但在日常使用中，你的 iPhone 手机可能会更容易破碎，而且高度可能更低。

IT之家提醒，不要忘记添加屏幕保护膜、保护壳，甚至购买 Apple Care + 服务，这样会对你的 iPhone 13 系列手机更有保障。