苹果确认 iPhone 13 无法使用 Apple Watch 解锁问题，将在后续更新中修复

IT之家 9 月 27 日消息 此前有多名用户反馈，在 iPhone 13 系列上无法开启“使用 Apple Watch 解锁”功能，并会显示“无法与 Apple Watch 通信”的弹窗。

据IT之家网友 @将军有令 投稿，苹果官方已确认“使用 Apple Watch 解锁”功能在 iPhone 13 上无法正常工作，并表示该问题将在之后发布的软件更新中得到修复。

IT之家了解到，戴着口罩时通过 Apple Watch 解锁 iPhone 的功能是随着今年四月的 iOS 14.5 以及 watchOS 7.4 推出。此功能需要使用面容 ID（iPhone X 或更新机型）并装有 iOS 14.5 或更高版本的 iPhone，以及装有 watchOS 7.4 或更高版本的 Apple Watch Series 3 或更新机型。

该功能可在戴着口罩并佩戴 Apple Watch 的情况下，只需抬起 iPhone 并看一眼 iPhone 就能解锁。在需要戴口罩的使用场景中很实用。具体所需条件及设置方法可参阅 Apple 支持文章：戴着口罩时通过 Apple Watch 解锁 iPhone ——Apple 支持。

除此之外，iPhone 13 系列还遇到了其他一些 Bug。比如从备份还原设备时，小组件和 Apple Music 将会出现用户自定义数据丢失现象；还有用户反馈，iPhone 13 在拍照时出现了马赛克。

苹果此前承诺将推出一项安全更新来解决问题，大家等待后续更新即可。