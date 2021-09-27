网友中招：苹果 iOS 15 和 iPhone 13 遭遇“无 SIM 卡”问题

IT之家 9 月 27 日消息 9 月 21 日苹果正式发布了全新的 iOS 15 正式版系统，很多用户也在第一时间完成升级并体验到了最新的系统版本。然而，有不少网友反映，在升级到 iOS 15 后遇到了无法搜索到 SIM 卡的 bug。

根据不少网友在微博反映，升级 iOS 15 正式版后，手机左上角出现“无 SIM 卡”的提醒，有网友称切换到飞行模式也无法解决问题。值得庆幸的是，不过不少网友反映，只需要重启手机即可解决该问题。

然而不止 iOS 15，在微博简单搜索即可发现，部分 iPhone 13 用户也遭遇了“无 SIM 卡”的问题，有用户称即使重启也识别不了 SIM 卡，由于 iPhone 13 预装 iOS 15 系统，而 iOS 15 遇到该问题后大部分可重启解决，因此可能是手机本身的问题，目前该问题的影响范围没有像 iOS 15 那样广泛，苹果也还未对此对出回应。

IT之家了解到，上半年 iOS 14.7.1 发布后也有网友反映遇到了来自运营商的“无服务”提示，显示覆盖信号错误，一部分可以通过重启手机解决，另一部分需要移除并重新安装 SIM 卡才能恢复网络，更严重的用户需要到营业厅更换 SIM 卡，据业内人士分析，出现此类情况可能与苹果升级 iPhone 手机基带有关，部分地区没有做好与运营商的服务网络兼容，因此手机无法识别当地运营商网络。