AMD 苏姿丰：“矿卡”不是我们的主要业务，玩家最重要

9 月 28 日消息，当地时间周一 AMD 首席执行官苏姿丰在出席 2021 年度 2021 Code Conference 大会时表示，矿卡在 AMD 业务中只占很小一部分，淡化公司在加密货币领域中的作用。

当被问及加密货币技术对 AMD 来说有多重要时，苏姿丰告诉听众，这在 AMD 业务中只占很小的一部分。她称这是一个“相当不稳定的领域”，并表示这也不应该成为 AMD 未来的重点。

苏姿丰明确表示，玩家对 AMD 来说是最重要的：“我们正努力向玩家提供更多产品；我收到很多诸如‘亲爱的丽莎，你能帮我弄张游戏卡吗？’的要求”。与英伟达不同，AMD 表示不会在新发布的 GPU 中刻意阻止挖矿工作负载，这让它受到了一些玩家的抨击。

当苏姿丰说矿卡“不是我们业务的主要部分”时，她可能也意味着新的桌面 GPU 不是 AMD 业务的主要部分。今年 5 月份苏姿丰曾表示，AMD 不得不优先考虑一些组件。

苏姿丰还谈到目前全球面临的芯片短缺的问题，重申今年和明年上半年的供应将会“紧张”，但随着新增产能上线，“到 2022 年情况将会好转”。她告诉与会者：“明年情况会好转，虽然不会马上好转，但随着更多工厂的出现，情况会逐渐好转。”