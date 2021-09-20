英伟达 RTX 40 系显卡爆料：旗舰 AD102 核心频率大于 2.2GHz

IT之家 9 月 20 日消息 根据外媒 wccftech 消息，名为 @Greymon55 的爆料者于 9 月 19 日在推特发布了英伟达 RTX 40 系显卡的信息。这一代显卡的核心型号为 AD102 至 AD106，代号“ Ada Lovelace”。其中旗舰型号 AD102 芯片将使用台积电 5nm 制程制造，默认频率可达 2.2GHz。

这颗 GPU 芯片有望用于 RTX 4090 显卡，配备 384bit GDDR6X 显存。根据此前消息，AD102 有望具备 18432 个 CUDA 核心，相比目前的 RTX 3090 显卡性能提升可达一倍以上。有爆料者表示，RTX 4090 显卡的运算性能可以达到 81TFLOPs，而目前的 RTX 3090 为 36TFLOPs。

除此之外，爆料者还公布了多款 AMD 下一代显卡的信息。下一代产品的核心代号为 Navi31、Navi32、Navi33，使用 5nm 和 6nm 不同的工艺制作。根据IT之家此前报道，AMD RX 7000 系列显卡有望采用 MCM 多芯片封装的设计，流处理器数量同样会显著提高，尚未确定使用台积电 5nm 还是 6nm 制程工艺。