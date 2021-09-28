沃尔沃将向旗下电动汽车品牌极星追加至多 6 亿美元投资

9 月 28 日消息，据国外媒体报道，沃尔沃汽车表示，它将对瑞典电动汽车制造商 Polestar（中文名“极星”）追加至多 6 亿美元（约 38.76 亿元人民币）的股权投资。

当地时间周一，Polestar 宣布，它将通过与 SPAC（特殊目的收购公司）Gores Guggenheim 合并的方式上市，合并后的公司估值约为 200 亿美元，将命名为 Polestar Automotive Holding UK Limited，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“PSNY”。

外媒称，Polestar 和 Gores Guggenheim 的董事会一致通过了这项拟议的业务合并，这笔交易预计将在 2022 年上半年完成。

沃尔沃汽车表示，在其完成对 Polestar 的追加投资后，它预计将持有合并后公司近 50% 的股份。

Polestar 是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同拥有的高性能电动车品牌，目前拥有 Polestar 1 和 Polestar 2 两款量产车型。据悉，沃尔沃汽车是 Polestar 的最大股东。

正如早些时候宣布的那样，沃尔沃汽车正在评估今年可能进行的 IPO，这个评估过程将继续按计划进行。