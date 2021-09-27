特斯拉退一赔三车主：未收到欺诈案退车赔款，反而个人银行卡号均被冻结

IT之家 9 月 26 日消息 近期，特斯拉退一赔三车主韩潮被特斯拉以侵犯名誉权为由起诉。

IT之家了解到，韩潮此前因特斯拉出售 Model S 重大事故车后被曝光将其告上法庭，一审判处特斯拉“退一赔三”向车主韩潮退还 37.97 万元购车款，并依照《消费者权益保护法》规定赔偿 113.91 万元，故共计退赔 151.88 万元，而特斯拉则不服进行上诉。

从该车主在微博发布的起诉书可以看出，特斯拉要求韩潮立即删除微博上所有侵权内容及回复，并索赔 500 万元。

今天，特斯拉退一赔三车主韩潮微博发布最新进展称，在此前的欺诈案后续流程操作中把个人身份证复印件、车辆产权证、行驶证都交付给特斯拉人员办理后续过户手续，特斯拉要他的银行卡号，本以为是用于打退车和赔偿款。

但现在，该车主表示，特斯拉直接要求法院进行财产保全，按理说今天是欺诈案退车赔款的最后期限，截至目前我不但没有收到任何款项，我的个人银行卡号均被冻结，无法进行使用！

该车主表示，欺诈案涉案车辆按照二审判决，应当撤销合同退还车款并赔偿，在与特斯拉 9 月 22 日进行交接之后至今不但没有过户成功，反倒在其名下遭到法院查封，直接导致欺诈案判决无法继续执行。

该车主表示，当问询法官为何查封车辆时，法官的回答是，特斯拉法务说车辆已经完成过户，但经后期法官核实，车辆确实没有进行过户，并在其名下时进行查封，了解事实之后法院于今早紧急进行解除查封。

该车主最后表示，特斯拉，你成功的击碎了我对你最后一丝信任！