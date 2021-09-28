李书福正式宣布进军手机领域：定位高端，项目落户武汉

IT之家 9 月 28 日消息 据 @湖北发布 ，9 月 28 日，由李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经济技术开发区，定位高端智能手机，整合全球技术和资源，服务全球市场。

资料显示，星纪时代成立时间为 9 月 26 日，注册资本 8000 万元人民币，大股东李书福持股比例为 55％。

李书福表示：“手机是快速迭代的随身移动终端，是电子产品市场验证及软件创新的应用载体，既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。未来跨界打造用户生态链，依法构建企业护城河已成大趋势，手机可以链接车联网、卫星互联网，打造丰富的消费场景，做强生态圈，为用户提供更便捷、更智能化、万物互联的多屏互动生活体验。”

9 月 24 日财经汽车报道，汽车自主品牌一哥吉利李书福要造手机，李书福造手机的项目进展十分迅速，已经开始在业内寻觅人才，公司将在湖北武汉、上海等多地，乃至海外设置办公地点。

IT之家了解到，吉利控股集团董事长李书福早在 2017 年成立湖北亿咖通科技有限公司，经营范围包括电子产品及元器件、汽车电子产品的研发、信息系统集成服务以及第二类增值电信业务等。另外，吉利科技集团还在 2018 年成立浙江时空道宇科技有限公司，经营范围包括卫星通信系统、通信技术、数据处理技术、电信业务等。