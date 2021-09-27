Brydge 发布全新键盘配件，微软 Surface Pro 8 秒变成掀盖式 Win11 笔记本电脑

IT之家 9 月 27 日消息 9 月 22 日晚间，微软举行 Windows 11 及 Surface 新品发布会。微软正式发布 Surface Pro 8，搭载了 Windows 11 系统，配备更大的 13 英寸 120Hz 显示屏和 Thunderbolt 雷电接口技术，这就是我们等待了多年的 Surface Pro。

为 iPad 制造硬件键盘的 Brydge 公司宣布了 Brydge SP+，这是一款用于 Surface Pro 8 的带触摸板的无线键盘。

与市场上任何其他键盘不同，Brydge SP+ 通过消除对支架的依赖，将 Surface Pro 8 转变为终极笔记本电脑，让用户拥有完全类似笔记本电脑的体验。

Brydge SP+ 键盘提供 0-180° 视角，并有一个尺寸为 4×2.2 英寸的精密触控板，可调节的背光键和长达 6 个月的电池续航。

下面是 Brydge SP+ 键盘的技术规格：

厚度：19.5 毫米

重量：678 克

连接性：蓝牙 5.0

颜色: 铂金或黑色

180 度的可视角度

具有不同亮度的背光、触觉按键

下面是视频：

Brydge SP+ 的建议零售价为 139.99 美元（约 904.34 元人民币），可在 Brydge 官网进行预购，该配件将于 10 月 4 日发货。

IT之家获悉，除了键盘，Brydge 还宣布了一款名为 Stone Pro TB4 的新雷电 4 基座。它最多支持两台 4K/60Hz 或一台 8K/30Hz 显示器，有四个雷电 4 端口，其中一个能够提供高达 90W 的功率支持。除了它，还有四个 USB Type-A 端口，千兆以太网和一个 SD 卡插槽。新的 Stone Pro TB4 基座将于今年 11 月发货，价格为 349.99 美元（约 2260.94 元人民币）。