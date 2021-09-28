华为 nova 3i/nova 2s/荣耀 9/荣耀 V9 等 6 款机型开启鸿蒙 HarmonyOS 2 内测招募

IT之家 9 月 28 日消息 华为鸿蒙官方宣布，新一轮 HarmonyOS 升级来了，本次共有 HUAWEI nova3i 等 6 款机型即日起开启内测招募。这 6 款机型包括华为 nova 3i、华为 nova 2s、荣耀 9、荣耀 V9、荣耀 play、荣耀 Note10。
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下一批内测预告，计划 10 月下旬启动内测招募
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IT之家获悉，在 9 月份的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。
据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。