华为鸿蒙官网推出 HarmonyOS 开发者资源中心：汇总原生库、三方库、示例代码等

IT之家 9 月 23 日消息 HarmonyOS 开发资源太多太杂，无从找起，有没有一个网站，汇总了 HarmonyOS 开发相关的原生库、三方库、示例代码等各类资源？

为了解决开发者的以上难题，华为官方表示，HarmonyOS 官网推出了 HarmonyOS 开发者资源中心 ——DevEco MarketPlace。

网址：https://repo.harmonyos.com/

一、DevEco MarketPlace 介绍

DevEco MarketPlace 聚合了丰富的鸿蒙生态开发资源包，方便开发者一站式获取所需资源，轻松完成鸿蒙智联硬件、原子化服务和应用的开发。

DevEco MarketPlace 网站将资源划分成了两大类，分别通过以下两个页面展示：

“设备组件”页面：面向设备开发者的资源库，提供发行版和组件包资源。

图 1“设备组件”页面

“应用及服务组件”页面：面向应用开发者的资源库，提供原子化服务组件、工程模板和示例代码资源。

图 2“应用及服务组件”页面

下面向大家重点介绍一下这两个资源页面。

二、面向设备开发者的资源库

IT之家获悉，DevEco MarketPlace 网站的“设备组件”页面提供面向设备开发者的开发资源包，为开发者带来了 WLAN 连接类产品、摄像头类产品等开源发行版（支持定制组件），也支持开发者定制自己的发行版，并且提供了很多组件包供开发者下载。

“设备组件”页面分为三个子页面：

开源发行版：提供多种典型产品的开源发行版，并支持开发者对开源发行版添加可定制组件，得到自己需要的发行版。

我的发行版：支持开发者自定义轻量和小型系统的发行版，并提供对自定义发行版的管理功能。

组件包：提供热门系统组件，包括内核、驱动、服务框架等类型组件。

下面就让我们来看看这三个子页面的具体功能：

1. 开源发行版

在“开源发行版”子页面，开发者可以按 OS 版本、内核和开发板的条件组合筛选出所需的开源发行版，点击后即可进入该发行版的详情页面。发行版详情页面展示该发行版的功能特性、使用说明、依赖的组件等信息，并提供各版本（包括历史版本）的下载功能和定制组件的功能。

图 3 开源发行版

2. 我的发行版

在“我的发行版”子页面，开发者可以自定义发行版，也就是，根据需要选择开发板、内核、系统服务、应用示例、编译工具和组件等，定制出自己的发行版。自定义的发行版保存之后，会在“我的发行版”页面中显示，后续开发者可以管理自己定义的发行版。

说明：“我的发行版”子页面需要开发者使用华为账号登录后才展示。

图 4 我的发行版

3. 组件包

在“组件包”子页面，开发者可以按类型、OS 版本、内核、开发板的条件组合筛选出所需的组件，点击后即可进入该组件的详情页面。如图 5 所示，组件详情页面展示该组件的描述、与其他组件的依赖关系、安装命令等信息，并提供各版本（包括历史版本）的下载功能。

图 5 组件详情页面

三、面向应用开发者的资源库

DevEco MarketPlace 网站的“应用及服务组件”页面提供面向应用开发者的应用开发资源包，比如典型场景的原子化服务组件，应用开发工程模板，以及 API 示例代码等。

“应用及服务组件”页面分为三个子页面：

原子化服务组件：提供了丰富的原子化服务组件资源，包括 UI、安全、多媒体、网络等多种类型的组件。

工程模板：提供超级终端及各类设备的应用开发工程模板，覆盖多种典型行业场景。

示例代码：提供热门的 API 示例代码和典型场景示例。

下面就让我们来看看这三个子页面的具体功能：

1. 原子化服务组件

在“原子化服务组件”子页面，开发者可以按组件类型（比如 UI、动画类、安全类等）或组件类型组合筛选出所需的组件，点击后即可进入该组件的详情页面。

组件详情页面展示该组件的描述、与其他组件的依赖关系、安装命令等信息，并提供各版本（包括历史版本）的下载功能。

从图 6 可以看到，对于动画类组件，“描述”中支持展示此组件的动画效果，并提供此组件的详细介绍、使用说明、配置说明等信息。

图 6 组件“描述”信息

从图 7 可以看到，组件详情页面的“安装”展示了如何在工程里添加该组件依赖。

图 7 组件“安装”信息

2. 工程模板

在“工程模板”子页面，开发者可以按设备类型（比如 Phone、Tablet、Car 等）或设备类型组合筛选出所需的工程模板，点击后即可进入该工程模板的详情页面。如图 8 所示，工程模板的详情页面展示该模板的描述和版本信息，还支持跳转到官网查看使用文档，让开发更顺畅。

图 8 工程模板

了解过 DevEco Studio 2.2 Beta2 新版本功能的开发者，应该已经知道 DevEco Studio 新增了模板市场的功能。从 DevEco Studio 最新版本就能直接获取 DevEco MarketPlace 网站上的工程模板啦！具体详情，请看我们之前的 DevEco Studio 2.2 Beta2 上新推文。

3. 示例代码

在“示例代码”子页面，开发者可以按类型（比如 ability、common、device 等）或类型组合筛选出所需的示例代码，点击后即可进入该示例代码详情页面。如图 9 所示，示例代码详情页面提供了该代码的详细介绍，并且支持点击“仓库地址”一键直达 Gitee 查看源码。

图 9 示例代码

除了以上资源库，DevEco MarketPlace 网站的“贡献”页面为开发者们提供了一个开发资源分享平台。华为欢迎开发者参与鸿蒙生态共建，将原创的组件、示例代码共享给开发者伙伴们使用。