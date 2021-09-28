华尔街预计特斯拉第三季度将迎来最佳表现：交付约 23 万辆汽车并再创历史新高

北京时间 9 月 28 日晚间消息，据报道，尽管整个汽车行业正面临前所未有的零部件短缺问题，但华尔街分析师却对特斯拉第三季度交付量给出了乐观的预期，甚至认为将是特斯拉表现最好的一个季度。

本月早些时候，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）曾在一封电子邮件中告知员工，第三季度即将结束，特斯拉的生产面临很大挑战，希望员工做好准备全力冲刺，以确保第三季度交出一份满意的答卷。

华尔街分析师也看好特斯拉第三季度的汽车交付量。投行 Piper Sandler 和加拿大皇家银行（RBC）的分析师纷纷调高其交付量预期，预计特斯拉第三季度将交付约 23.3 万辆电动汽车。此外，瑞士信贷预计将交付 22.5 万辆至 23 万辆。

这一预期较特斯拉去年同期的交付量增长约 65% 至 67%。数据提供商 Visible Alpha 的数据显示，截至当地时间本周一，分析师平均预计特斯拉第三季度将交付 22.27 万辆电动汽车。

这些分析人士还指出，全球半导体短缺对特斯拉的影响可能较小。众所周知，全球半导体短缺已使世界各地的许多汽车制造商陷入瘫痪。

瑞士信贷分析师丹・利维（Dan Levy）在一份报告中称：“与其他汽车制造商相比，特斯拉受芯片短缺的影响似乎较小。”利维表示，特斯拉“快速转向”新的微控制器，并编写了自己的车辆软件。

Piper Sandler 分析师亚历山大・波特（Alexander Potter）甚至认为，第三季度可能是特斯拉有史以来“最强劲”的一个季度。他指出，欧洲和中国越来越多地采用电动汽车，特斯拉的市场份额也在不断上升。

同时，波特还将特斯拉的年交付量预期从 84.6 万辆上调至 89.4 万辆，这将几乎是去年 49.96 万辆交付量的两倍。相比之下，特斯拉 2015 年仅交付了约 5 万辆汽车，2020 年交付了 50 万辆汽车。今年上半年，特斯拉已经交付了 38.62 辆汽车。

瑞士信贷分析师利表示，中国作为特斯拉全球出口来源地的作用正在增强，其上海工厂 7 月至 8 月可能出口了约 5.5 万辆汽车，高于第二季度的约 3 万辆。