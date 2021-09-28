不止退一赔三车主，车顶维权女车主也被特斯拉索赔 500 万元

IT之家 9 月 28 日消息 9 月 16 日，特斯拉维权车主韩潮在微博上表示，北京市第二中级人民法院判决特斯拉存在销售欺诈，驳回上诉维持原判，退一赔三共计 151 万余元。据悉，这是特斯拉国内首起退一赔三案件，长达 755 天的维权终于以特斯拉败诉告终。

然而，9 月 28 日，韩潮在微博上表示，近期特斯拉以侵犯名誉权为由将自己告上法院，要求韩先生公开道歉，同时向韩先生索赔 505 万元。据了解，法院已对此次诉讼正式立案，并将在 10 月 28 日开庭。特斯拉方面在诉讼书中称，车主韩潮从 2020 年初开始通过新浪微博个人账号长期发表诋毁、贬低特斯拉的相关言论，包括使用“垃圾”、“无赖”、“流氓”等形容特斯拉企业及其产品，其行为已经严重侵害了特斯拉公司的法人名誉权。

无独有偶，此前在车展车顶维权的女车主张女士今日也在社交平台表示，目前她和特斯拉之间共有两个正在处理的案件纠纷，同样被特斯拉索赔 500 万元。该车主称，据悉，另有多位特斯拉车主也被特斯拉起诉名誉侵权要求高额赔偿。关于这个案件会积极准备，依法维护自己的正当权益。

IT之家了解到，针对对起诉退一赔三车主索赔 505 万一事，特斯拉法务部昨晚做出回应称：列举了特斯拉目前与韩先生的五件诉讼案件，并称不通过公众舆论干扰办案。不过目前特斯拉法务部官方微博已经清空，已找不到上述回应。