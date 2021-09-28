特斯拉法务部回应“索赔退一赔三车主 505 万”：不通过公众舆论干扰办案

IT之家 9 月 28 日消息 特斯拉车主韩潮此前因特斯拉出售 Model S 重大事故车后将其告上法庭，近日，该案一审判处特斯拉“退一赔三”向车主韩潮退还 37.97 万元购车款，并依照《消费者权益保护法》规定赔偿 113.91 万元，故共计退赔 151.88 万元，而特斯拉则不服进行上诉。

但是，近日车主韩潮却表示，特斯拉的赔付款至今也没有给付，反而自己被特斯拉告上法庭，被诉侵害特斯拉名誉权，被索赔 505 万元。

昨天特斯拉法务部通过微博回应媒体：特斯拉与韩先生之间发生五件诉讼案件，包括二手车、代步车以及名誉权侵害纠纷。特斯拉还称，“特斯拉法务部自建立账号以来，始终希望在不占用公共资源的基础上处理相关事务。我司遵守法律法规，尊重司法审判的独立性，并始终遵循不随意对外披露在审案件细节，不通过公众舆论干扰办案的原则。我们期待并相信法院最终会依法裁判。”

对于特斯拉法务部的回应，车主韩潮在微博表示，和特斯拉的确存在五个官司，欺诈案完结之后还有四个，并表示第三个和第四个应当归为一案，但特斯拉为了最大化其维权成本，把案件分为两案诉讼，就是说我要付出双倍的律师成本和维权时间，并且开庭时间，次数也要翻倍，此外，韩潮还在微博解释 了代步车事故的问题。

IT之家了解到，韩潮在昨晚的另一个微博中还称，特斯拉说是八月份起诉其名誉权，但起诉状是手写的日期，这个日子随便写（不出意外看这个日期像是后补的）。但法院的收案日期是可以查询的，收案日期为 2021-09-17，也就是收到二中院判决的那一天。