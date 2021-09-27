联想 Win 11 笔记本新品对比，9 月 28 日公布价格

IT之家 9 月 27 日消息 联想此前宣布 9 月 28 日推出多款 Win11 笔记本新品，而拯救者台式机新品和 9000K 的新配置将于 10 月 29 日上线。此外，9 月 28 日和 9 月 30 日也有新品发布。

现在联想官方放出了 Yoga 和小新系列的 Win11 新品的配置详情，并提供了横向对比，大家不妨一起来看一下吧。

IT之家了解到，此次发布的多款新机都将预装 Windows 11 家庭中文版与 Office 学生与家庭版，共包括 5 款机型。

小新 Air 14 Plus 2021 酷睿版搭载 Intel Core i5-1155G7 处理器，辅以 MX450 独显，性能释放极强。

小新 Air 14 Plus 2021 锐龙版可选 AMD R5 5600U 和 R7 5800U，集显，其他方面与英特尔版本并无不同。

小新 Pro 14 2021 酷睿高刷版搭载 Intel Core i5-11320H 处理器，集显，配备 2880x1800 分辨率 16:10 大屏，90Hz 刷新率。

小新 Pro 14 2021 锐龙高刷版搭载 AMD R7 5800H 处理器，采用双通道 DDR4 3200 内存，但性能释放超英特尔版本。

YOGA 13s 2021 锐龙版搭载 AMD R5 5600U 处理器，重约 1.2kg，厚约 13.8mm，板载双通道 LPDDR4X-4266 内存。