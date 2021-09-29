苹果 Apple Music 独家发布周杰伦《地表最强》杜比全景声空间音频版，沉浸式体验“杰伦宇宙”

IT之家 9 月 29 日消息 在疫情影响下，亲临演唱会现场似乎显得尤为奢侈，流行天王周杰伦庆祝出道 20 周年的“嘉年华世界巡回演唱会”也因而暂停。为此，周杰伦在 Apple Music 独家推出《周杰伦地表最强世界巡回演唱会 (Live)》杜比全景声空间音频版，以其独特的沉浸式效果，让我们更加“声”临其境地重温周董精彩的演唱会。

IT之家获悉，《地表最强》是周杰伦极具代表性的 Live 专辑，集结了包括《七里香》《双截棍》《以父之名》等二十多首脍炙人口的经典之作，忠实记录了他演艺生涯中高制作水准、设计构思极为丰富的经典现场。在此基础上，杜比全景声空间音频将彻底还原演唱会的听觉体验，让新老听众仿佛置身于热烈的现场氛围当中。

在最新发布的 iOS 15 上，有了 Apple 动态头部追踪技术的加持，空间音频的聆听体验无疑更上一层楼。当用户通过 AirPods Pro 和 AirPods Max 体验空间音频时，该技术通过追踪你头部的细微动作，让声音围绕着你重新定位，达成更逼真的沉浸感 —— 即音乐来自你周围的环境，而不仅仅是来自耳机。

对于此次在 Apple Music 独家发布的空间音频版《地表最强》，周杰伦表示：“希望借由这项技术创造出更为立体环绕的音响感，让大家听着这张演唱会的 Live 专辑就好像来到了我演唱会的现场一样，在现今可能大家还无法尽情参与演唱会的情况下，回顾之前我演唱会 Live 专辑时可以更有临场感。”

打开 Apple Music，点击聆听《地表最强》空间音频版，感受周杰伦音乐中的奇思妙想，重温亲临其境的感动。

另外，为庆祝周杰伦出道二十周年，Apple Music 以一系列主题为线索，于 2020 年推出“杰伦宇宙”特别专题。