新能源汽车持续火爆，锂电池原材料“一货难求”：部分价格涨幅超 200%

IT之家 9 月 29 日消息 据央视财经报道，新能源汽车与锂电池市场今年持续火爆，锂电池原材料价格也连创新高。

报道称，“一货难求”成为了当前锂电池企业原材料采购的现状。江西宜春的一家碳酸锂生产企业接受采访时表示，碳酸锂产品价格持续上涨，最近一段时间更是几乎每天价格都有变化，目前价格已经接近 19 万元/吨，相比年初每吨 5.7 万元左右的价格涨幅已高达 233%。

中国汽车工业协会本月公布的 8 月汽车产销数据显示，中国 8 月份新能源汽车销量 32.1 万辆，同比增长 181.9%，环比增长 18.6%。

IT之家了解到，8 月，我国动力电池装车量 12.6GWh，同比上升 144.9%，环比上升 11.2%；我国动力电池产量共计 19.5GWh，同比增长 161.7%，环比增长 12.3%。

其中，三元电池共计装车 5.3GWh，同比上升 51.9%, 环比下降 2.1%；磷酸铁锂电池共计装车 7.2GWh，同比上升 361.8%，环比上升 24.4%。

此外，1-8 月，新能源汽车产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比均增长 1.9 倍，累计销量的渗透率接近 11%。其中纯电动汽车产销分别完成 151.2 万辆和 149.2 万辆，同比分别增长 2.2 倍和 2.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 30 万辆和 30.6 万辆，同比分别增长 1.1 倍和 1.4 倍；燃料电池汽车产销分别完成 724 辆和 733 辆，同比分别增长 27.7% 和 26.8%。