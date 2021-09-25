5 分钟充满，中国科研人员研发出新型快充锂电池

IT之家 9 月 25 日消息 2021 中关村论坛今日继续召开。根据新京报报道，北京低碳清洁能源研究院院长卫昶在接受采访时表示，北京低碳院的研究人员自主研发了一款新型快充锂电池，可以在 5 分钟内充好电。

这种新型锂电池可以应用于两轮电动车、新能源汽车等，目前这款产品还在试用阶段，已经搭载于两轮电动车进行测试。

IT之家了解到，制约锂电池充电速度的主要瓶颈在于负极材料，快充时容易造成结构膨胀或者生成枝晶，造成寿命下降。此外，充电时的发热也是一大挑战，需要从结构上降低内阻。

IT之家获悉，北京低碳清洁能源研究院的研发领域包括煤清洁转化利用、工业废水处理、先进材料以及氢能、锂电池技术等。

根据官方介绍，研究院已经研发出 NICE-SC1 快充型锂离子电池负极材料。这种材料使用煤基沥青制备特殊结构的软碳，全电池加工工艺适配性强。基于此负极的快充型锂离子电池：快充能力超高，低温性能优异，操作温度窗口宽，循环寿命长，充放电过程产热少，安全可靠。

从数据中可以看出，应用这种材料的锂电池，-30℃环境下电池容量依旧可以保持接近 80%，大大优于常规电池。此外，电池经过 2500 次循环后，容量保持率依旧在 90% 以上，大大优于目前电池的水平。

除此之外，针对许多人误认为氢能源不安全的问题，卫昶还解释称：氢气只能在特定浓度区间可以爆炸，因此安全性是有保障的。丰田汽车对氢能源汽车做过非常全面的评估，结果显示氢能源汽车在驾驶过程中没有安全问题。