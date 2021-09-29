宁德时代：确以约 19 亿元人民币收购加拿大千禧锂业公司

IT之家 9 月 29 日消息 据财联社报道，针对加拿大千禧锂业公司（Millennial Lithium）当地时间周二表示，中国电池制造商宁德时代 (CATL) 已同意以 3.77 亿加元（约合人民币 19.2 亿元）的价格收购该公司的消息，宁德时代向记者证实，已与前者签订收购 100% 股权协议。该公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。宁德时代同时表示，此次收购，是公司供应链布局的重要举措，将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。

据早前报道，宁德时代击败赣锋锂业赢得了这场竞购战。本月较早时，宁德时代出价每股 3.85 加元收购加拿大锂业，超过了今年 7 月赣锋锂业每股 3.6 加元的报价。周二表示，宁德时代还同意补偿其向赣锋锂业支付的 1000 万美元违约金。根据协议，赣锋锂业在下周一之前可以提出更高的报价，但后来决定放弃。

IT之家了解到，加拿大千禧锂业公司公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。ML 公司旗下的主要资产为位于阿根廷 Salta 省的 Pastos Grandes 锂盐湖项目及位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari East 锂盐湖项目。