马斯克：多数时间花在一枚可重复使用的火箭上，发射成本或低于 100 万美元

北京时间 9 月 29 日上午消息，据报道，当地时间周三，刚刚重回全球首富的埃隆・马斯克（Elon Musk）在洛杉矶举行的代码会议上接受采访时表示，SpaceX 公司研制的完全可重复使用火箭的工作正在顺利进行，并称其最终的目标将是一项“根本性的突破。”马斯克表示，他现在的大部分时间都花在这个名为 Starship 的项目上。如果这项技术取得成果，它将极大降低目前的火箭制造及其发射成本。

马斯克指出，SpaceX 公司目前的部分可重复使用火箭“猎鹰 9 号”在每次任务中都会脱落其上层火箭，相当于一架喷气式飞机。

马斯克表示：“我们的最佳方案是每次发射成本为 1500 万美元。猎鹰火箭的成本大约是替代火箭的一半到三分之一。有了 Starship，它的成本可能是一个消耗性系统的 1%。我们认为，发射的边际成本可能低于 100 万美元，载荷则是猎鹰 9 号的 10 倍。”

当他的采访者卡拉・斯威舍（Kara Swisher）问他，这种相对便宜的火箭，是否也打算把人送到火星，以及到底什么时候会成为现实时，马斯克避而不谈。相反，他重申，这种交通方式的经济效益接近于在“火星上建一座自给自足的城市和月球上建立一个基地”。

马斯克表示，首先就是在月球上建立基地，“因为它实际上就在那里”。但也因为 SpaceX 公司今年赢得了一份价值 29 亿美元的政府合同，与美国国家航空航天局（NASA）合作建造月球着陆器，这是一种旨在将宇航员送上月球的航天器。

马斯克多次谈到，要把人类送上火星，建立另一种文明，让人类成为“多行星”生命。周二，他反驳了目前针对他的一种批判观点，即这些努力实际上只是“太空旅游”的幌子，只有富人才能进入太空。

马斯克表示：“此举比旅游更加庄重，不像是一个迪士尼乐园。当你试图开发全新的技术时，成本并不便宜。”

他坚称，自己的最终目标是让人们能够负担得起去火星旅行的费用。

马斯克表示：“为了让火星成为一个自给自足的文明，它必须是这样的。”