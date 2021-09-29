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Lucid 集团开始生产首款电动汽车 Lucid Air，预计 10 月进行首批交付

2021/9/29 12:19:16 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：懒猫
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9 月 29 日消息，据国外媒体报道，Lucid 集团表示，它已开始生产其首款电动汽车 Lucid Air，这款轿车预计 10 月份进行首批交付

2020 年 9 月 9 日，美国电动汽车初创公司 Lucid Motors 发布了其首款电动汽车 Lucid Air，旨在与市场上一些性能最好的电动汽车竞争。这款车共有 4 个版本，分别是 Air Touring、Air Grand Touring、Air Dream Edition 和 Lucid Air Pure。

本月，Lucid Motors 的 Lucid Air Dream Edition 获得了美国环境保护署（EPA）评定的 520 英里续航里程，这使它超过特斯拉最长续航里程车型 Model S，成为该机构评定的续航里程最长的电动汽车。

Lucid Air Dream Edition 最初预计将于 2021 年初交付，但由于新冠病毒大流行造成了一些瓶颈，因此该公司将该版本车型的生产和后续的交付推迟到今年下半年。

今年 7 月 23 日，Lucid Motors 完成与特殊目的收购公司（SPAC）Churchill Capital Corp IV 的合并后，更名为 Lucid 集团。

今年 8 月份，媒体报道称，大量的传闻证据表明，Lucid 集团可能从 2021 年 10 月开始交付 Lucid Air 电动汽车。

如今，Lucid 集团宣布，它将从今年 10 月下旬开始交付 Lucid Air，但只交付 Lucid Air Dream Edition 版。在 Lucid Air Dream Edition 版的初始交付开始后，该集团随后将交付 Air Grand Touring、Air Touring 和 Air Pure 版。

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关键词：电动汽车Lucid

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