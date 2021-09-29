消息称苹果和三星取消 10.86 英寸 OLED iPad 屏幕开发，因技术未达标

IT之家 9 月 29 日消息 根据 The Elec 今天的一份新报告，苹果已经取消了与三星的合作项目，该项目计划将三星开发的 OLED 显示屏用于将推出的 10.86 英寸 iPad Air。

熟悉此事的人士说，该项目被停止的原因是 OLED 面板的“单层”结构不满足苹果要求，或三星存在盈利能力问题，或者两者兼有。

“单层”指的是目前广泛使用的 OLED 面板结构，红、绿、蓝形成一个发射层。据报道，苹果对单层 OLED 面板的亮度水平并不满意，而且对面板的使用寿命也很担心，因为与智能手机相比，消费者通常对 iPad 的持有时间更长，而智能手机的升级周期更短。

相反，苹果希望为其第一款 OLED iPad 使用两层串联结构，即堆叠两个红色、绿色和蓝色发射层，这将使亮度增加一倍，并使面板的寿命延长四倍。

然而，据报道，三星只实现了单层结构的商业化，要么没有能力、要么不愿意提供双层结构的技术。

据说盈利能力也是三星不愿意提供该技术的一个因素，除非三星能确定 OLED iPad Air 将长期销售，否则为产品的后端模块工艺做准备是不值得的。

关于 OLED iPad Air 的早前传言都表明，该设备将在 2022 年推出，早在今年 3 月，苹果分析师郭明錤就表示，苹果有望在明年开始使用 OLED，而 DigiTimes 也预测 OLED iPad 将在 2022 年发布，ETNews 等网站也是如此，这些消息都来自于供应链。

IT之家了解到，OLED 技术很昂贵，这也是迄今为止苹果只在 iPhone 和 Apple Watch 等小型设备上的一个原因，OLED 拥有更好的亮度、更高的对比度、更深的黑色和更宽的可视角。