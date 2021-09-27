消息称三星不确定是否推出 Galaxy S21 FE：因 Z Flip 3 卖得太好，且芯片短缺

IT之家 9 月 27 日消息 三星原本计划在 2021 年 8 月与 Galaxy Z Flip 3 和 Galaxy Z Fold 3 一起发布 Galaxy S21 FE，然而据报道，由于供应链问题和持续的芯片短缺，三星推迟了 Galaxy S21 FE 的发布。现在韩媒称，这款手机最终可能会被取消。

据韩媒《DDaily》报道，三星已经取消了 Galaxy Unpacked 2021 年 10 月的活动，该公司本来打算届时发布 Galaxy S21 FE。该活动计划于 10 月中旬举行，但由于 Galaxy Z Flip 3 的销量高于预期，以及半导体芯片的短缺，三星已经取消了 Galaxy S21 FE 的发布。据报道，该公司希望专注于 Galaxy Z Flip 3。

报道援引一位三星电子高管称，“我们取消了原定于 10 月中旬进行的 Galaxy S21FE 在线发布活动。我们正在审查是否发布该智能手机。”

据报道，Galaxy Z Flip 3 卖得非常好，三星无法满足订单需求。此外，Galaxy S21 FE 本应在大多数市场使用骁龙 888 芯片，而该芯片存在严重的供应问题，其价格也已上涨。据报道，三星还试图降低显示屏和设计的成本，以抵消芯片组价格的上涨。

报道称，如果三星推出 Galaxy S21 FE，可能会影响 Galaxy Z Flip 3 和 Galaxy Z Fold 3 的生产，这将损害该公司的利润。

IT之家了解到，根据此前爆料的信息，Galaxy S21 FE 配备了 6.5 英寸 Super AMOLED 显示屏，刷新率为 120Hz，后置 3200 万像素自拍镜，以及 1200 万像素三摄。该设备搭载骁龙 888 处理器，8GB 内存，以及 128GB/256GB 内部存储。其他功能包括 IP68 防尘防水等级，立体声扬声器，5G，以及 4500mAh 电池和 25W 快速充电。

对此消息，三星电子拒绝置评。