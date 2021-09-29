市调机构：Q4 驱动 IC 价格有望持平或小幅上涨，优于预期

市调机构 TrendForce 周三发布报告称，面板价格持续下跌，代工厂涨价潮却仍在继续，两方夹击之下，第四季度部分驱动 IC 价格有望持平，且仍有机会小幅调涨。

报告分析称，用于 IT 商务产品的驱动 IC 需求仍有支撑，且面板厂仍有缺货担忧，虽然无法完全转嫁代工成本，但有机会小幅上涨。

OLED 驱动 IC 方面，目前仍面临上游代工产能紧缺问题，并且由于其技术门槛较高，行业内可稳定供货的设计厂较少，终端产能仍然较为紧张，因此第四季度也有机会涨价。

其他面板用 IC 也有类似的情况，在台积电第四季度成熟制程涨价幅度较大的情况下，部分 TCON 和 LCD PMIC 目前仍供给不足或是交期过长，可能也将维持涨势。

此外，鉴于 TCON 和 PMIC 过去常常以捆绑销售的方式与驱动 IC 一同被售卖，以解决面板厂长短料问题，TrendForce 认为，被捆绑销售的产品也有机会涨价。

其他产品情况则不甚乐观。用于 IT 消费性产品的驱动 IC 由于需求率先转弱，并且下游面板厂已积累一定水位的库存，因此第四季度或止涨。手机 TDDI 同样在终端需求下修的情况下，价格无法继续上涨。

整体而言，虽然第四季度驱动 IC 价格有机会持平，但 2022 年上半年淡季到来后，面板需求走弱将持续，此前库存也仍待消化，因此驱动 IC 需求无法避免地将有所调解。而供应端随着代工厂扩大驱动 IC 供应，缺口将被填平。