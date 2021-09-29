为欧洲芯片法争取国际合作，欧盟高级官员访问日韩

欧盟委员会主席冯德莱恩在 9 月初表示，欧盟将推出一项“欧洲芯片法案”，以确保芯片组件供应安全，并将推动芯片生产与研究。本周，欧盟内部市场专员蒂埃里・布雷顿（Thierry Breton）访问日韩两国，为这项拟议法案寻求国际合作关系。

据日经亚洲评论报道，Thierry Breton 在东京会面时表示，“半导体地缘政治的中心在亚洲，这也是我出现在这里的原因。”他称，“这些零部件变得如此珍贵、如此重要，以至于我们看到了一些政治影响。”

Thierry Breton 曾担任法国经济部长、法国电信运营商 Orange 和 IT 巨头 Atos 的首席执行官，他指出，中美之间的紧张局势是全球半导体供应紧张的关键原因。“我们处于相同语境下，”他说道。而且中美关系尚未缓和。

报道指出，与日本、韩国和新加坡的数字合作协议将被纳入欧盟的“印太战略”。日前，欧盟正式公布“印太战略”，该计划被认为旨在加强欧盟在印太地区存在并对抗中国大陆的崛起。据 Thierry Breton 称，欧盟也正和中国台湾地区的公司进行合作。

此外，在本次交流中，Thierry Breton 还提到了比利时微电子研究中心（IMEC）。他表示，IMEC 正在开发的 2nm 技术吸引了韩国和中国台湾芯片制造商的兴趣，目前这两个地区生产全球约 43% 的芯片。

而日本在过去的 30 年间，全球芯片市场的份额从 50% 下降到不足 10%，但凭借材料和设备领域的优势仍在半导体市场占有一席之地。据称，Thierry Breton 此次还会见了日本电气（NEC）的董事长远藤信博。

不过考虑到美国的芯片法案进展和成效，欧盟这一立法仍面临许多考验。