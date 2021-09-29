紫光展锐发布涨价函，智能穿戴产品线价格全面上调 25%

9 月 29 日消息 近段时间以来，包括原材料、设备，以及芯片制造及封装等半导体产业链服务价格持续上涨，终端厂商成本压力增大。鉴于这些原因，国内芯片制造商展锐也于近日发布了消费电子调价通知。

展锐表示，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，旗下相关产品的成本不断增加。为争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，经公司慎重考虑决定，智能穿戴产品线价格全面上调 25%。

价格调整自 10 月 1 日起生效，调整幅度以具体产品型号报价为准。