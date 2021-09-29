微信安卓 8.0.15 正式版发布：群折叠功能上线，最近转发界面微调

IT之家 9 月 29 日消息 今日上午微信更新了安卓 8.0.15 测试版，然而今晚就直接 6 推出了微信 8.0.15 正式版，虽然官方依然是“优化了一些已知问题”，但部分网友发现该版本已经出现了此前 iOS 版本刚刚更新的群折叠功能。

目前安卓版微信版本号为 8.0.15_2020（28000F30），各位小伙伴可于微信官网或渠道商店下载。

最新版微信已经支持群聊折叠，我们可以将已经免打扰的群聊折叠。首先需要在聊天群内点击右上角的「・・・」按钮，然后在菜单中打开「消息免打扰」功能，之后就可以看到「折叠该群聊」的按钮了。

除此之外，当你将公众号文章，视频号、朋友圈图片等内容分享出去时，会弹出五个最近转发的对象，从而帮助用户更快速地实现转发。此外。转发列表也出现了最近转发的好友头像，包括创建新聊天等。

目前暂未发现更多变化，如果你有发现更多变动之处可向IT之家投递，我们恭候你的消息。

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