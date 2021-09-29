Lucid CEO：不要过度迷恋特斯拉 4680 电池

北京时间 9 月 29 日晚间消息，据报道，美国电动汽车初创公司 Lucid Group 首席执行官（CEO）彼得・罗林森（Peter Rawlinson）今日表示，该公司正在努力实现今年及未来两年的生产目标。

Lucid 是一家豪华电动汽车制造商，总部位于美国加州。今年 7 月，Lucid 通过与空壳公司 Churchill Capital IV Corp 合并的方式在纳斯达克上市。Lucid 今年计划生产 577 辆电动汽车，而 2022 年和 2023 年将分别生产 2 万辆和 5 万辆。

罗林森今日在接受采访时表示，公司已融资 44 亿美元，可运营到明年年底。但罗林森同时指出，Lucid 不会等到资金用尽时再融资。他说：“这是一项资本密集型业务。”罗林森还表示，Lucid 有望实现 2022 年 2 万辆和 2023 年 5 万辆的生产目标。

罗林森说：“最近一轮融资让我们可以一直运营到 2022 年底。这意味着，这笔资金还不会让我们直接进入 Gravity 项目。”Gravity 项目指的是 Lucid 计划于 2023 年末发布的 SUV 车型。

罗林森说：“资产负债表在明年年底之前都没问题。我们不会等到明年年底才进行下一次融资。那将是相当疯狂的。”

Lucid 创立于 2007 年，最早名为“Atieva”，其联合创始人谢家鹏（Bernard Tse）曾是特斯拉的副总裁兼董事会成员。Lucid 还获得了包括贾跃亭和北汽集团在内中国投资者的支持。

首款车型 Lucid Air 投产

本周二，Lucid 开始在其亚利桑那州工厂生产 Lucid Air 高级电动轿车，目标是在 10 月下旬向客户交付汽车。Lucid Air 是其首款车型，Lucid 表示，Lucid Air 起价为 7.74 万美元，预订辆已超过 1.3 万辆。

Lucid 先期交付的将是高性能版本的 Air Dream Edition 车型，售价为 161500 美元（约合人民币 108 万元），续航里程将超过特斯拉。

别过度迷恋特斯拉 4680 电池

罗林森今日还称，人们对特斯拉新的“4680 电池”格式有一种“过度的迷恋”。他说，当前的电池在短期内拥有更大的前景，并且帮助 Lucid 实现了行业领先的续航里程。另外，特斯拉也已经取消了用新电池推出其最长续航里程车型 S Played + 的计划。

罗林森说：“有人认为，4680 电池是改变电动汽车的巨大飞跃。但我看不到这一点，我认为这就是幻想。”罗林森还称，Lucid 将在适当的时候，让一个团队研究所有这些电池格式。

芯片短缺问题一年内缓解

罗林森今日还称，一年内，全球芯片短缺问题将得到缓解，这是一个“合理的押注”。上周，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）也曾表示，全球芯片短缺问题有望于明年解决。

马斯克当时称：“有许多芯片制造厂正在建设中。我认为，到明年芯片产能将大幅提高。”

罗林森还表示，该公司正在重新设计一种印刷电路板，以避免在中长期内可能影响芯片供应的任何潜在问题。

他说：我们正在采取一些风险缓解行动。”