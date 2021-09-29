分析师：特斯拉立志在 2022 年内敲定在印度投产计划

北京时间 9 月 29 日消息，据国外媒体报道，市场调查机构 Counterpoint Research 的分析师索曼・曼达尔表示，特斯拉在印度投产汽车的计划最早将在 2022 年发布。

特斯拉多年以来一直将登陆印度汽车市场作为奋斗目标，而在 2021 年内特斯拉为在印度投产电动汽车也付出了史上最大程度的努力。索曼・曼达尔指出，在全球电动汽车市场大发展的背景之下，印度或将成为该领域的最大受惠者之一。他还认为特斯拉也意识到了这一点。基于上述观点，特斯拉或希望尽快登陆印度并在此立足，而特斯拉是否在印度投产电动车也成为其是否能在当地市场取得成功的决定性因素。

过去几个月，特斯拉一直在与印度政府官员保持沟通甚至发生了一些争论，双方也就谁先对对方做出妥协而相互博弈。起初，特斯拉计划在印度建立一座制造工厂，不过由于不确定建厂计划会否在印度遭遇“水土不服”，该公司首席执行官埃隆・马斯克最后还是选择了退缩。

相反，马斯克想通过进口方式来测试印度市场对特斯拉电动汽车的需求。由于特斯拉在中国上海拥有一座活跃的生产设施，而位于德国的工厂也即将开始生产，因此特斯拉电动汽车并不缺乏进入印度市场的途径。不过，特斯拉需要面临的问题在于 —— 印度的进口关税使汽车价格翻了一番，如果不降低这些税收，特斯拉将无法准确摸清印度市场的需求程度。