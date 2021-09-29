因启动了 Autopilot 的 Model X 撞伤 5 名警员，特斯拉被美得州警察起诉

IT之家 9 月 29 日消息 据 The Verge 报道，一群得克萨斯州的执法人员在一辆开启 Autopilot 的 Model X 撞上五名警察后起诉特斯拉。

IT之家了解到，这起车祸发生在 2021 年 2 月 27 日，地点是该州东部蒙哥马利县的一个小镇 Splendora。根据该诉讼，Model X SUV 撞上了几名警察，当时他们正在得克萨斯州的 Eastex 高速公路上进行交通管制。“所有人都受了重伤，”诉讼中说。

原告声称，“特斯拉已知的设计和制造缺陷”是造成此次车祸的原因，以及“特斯拉不愿意承认或纠正这些缺陷”。他们认为，Autopilot“未能检测到警官的汽车，也未能以任何方式避免或警告危险和随后的碰撞”。

原告还指出，“这不是一个孤例”，并列举了“至少”其他 12 起涉及使用 Autopilot 的特斯拉车辆的车祸。无独有偶，美国国家公路交通安全管理局正在调查 12 起车祸，其中使用该公司自动驾驶功能的特斯拉车主撞上了固定的紧急车辆，导致 17 人受伤，1 人死亡。

诉讼中引用了特斯拉 CEO 埃隆-马斯克的几条推文，对涉及自动驾驶的车祸或特斯拉车主滥用该系统的事件进行了评论，以证明该公司知道这些缺陷，却没有召回或纠正。

特斯拉公然拒绝采取额外的保障措施或修复其自动驾驶系统的问题，这表明对特斯拉的自动驾驶系统缺乏监督和监管。特斯拉故意决定不对这些问题进行补救，必须承担相应的责任和义务，特别是在它对其自动驾驶系统的风险和危险有详细了解的情况下。

警官们还起诉了当地的一家餐馆老板，声称 Model X 的司机在事发前喝了太多的酒。他们正在为受伤和永久残疾的受害者寻求赔偿。诉讼中列出了超过 100 万美元的赔偿金，最高赔偿金为 2,000 万美元。

IT之家了解到，特斯拉过去曾因涉及自动驾驶的车祸而遭到诉讼。2019 年，特斯拉被杰里米-班纳 (Jeremy Banner) 的家人起诉，这位 50 岁的男子在使用 Autopilot 时死于车祸。同年早些时候，该公司被 38 岁的黄伟（音译）的家人起诉，黄伟于 2018 年在使用 Autopilot 的情况下，其 Model X 撞上了一个匝道分隔带而死亡。