苹果 iWork 三件套 11.2 发布： 适配全新 iOS 15 与 iPadOS 15

IT之家 9 月 29 日消息 今日，苹果宣布更新了 iWork 效率 App 套装。

其中，Keynote 讲演可在幻灯片中直接显示演讲者的现场摄像头视图，并让多位演讲者的协作控制更加便利。Pages 文稿在专为 iPhone 优化的单栏流视图中自动显示文本与图片，允许用户随时随地查看与编辑文档。Numbers 表格则推出数据透视表功能，为用户在 iPhone、iPad 和 Mac 上带来更好的数据分析能力。

IT之家了解到， iWork 三件套 11.2 版本适配了全新 iOS 15 与 iPadOS 15 操作系统。

Keynote 讲演

实时视频可让您使用 iPhone 或 iPad 摄像头直接在幻灯片上以窗口或全屏幕形式展示自己，从而使演示文稿更生动有趣

多演讲者幻灯片放映允许参与者从其自己的设备轮流控制共享演示文稿

全新幻灯片放映控制可让您在演示时轻松访问幻灯片导航器、键盘快捷键、实时视频来源或多演讲者控制

雷达图可让您以直观的方式一次比较多个变量，以轻松显示数据的异同

使用拖放以在 iPhone 上的 App 之间拷贝文本、图像和其他项目（需要 iOS 15）

灵活的协作功能允许参与者将其他人添加到共享演示文稿（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

即时翻译可让您将所选文本翻译成多达 11 种语言，轻点一下即可将翻译添加到演示文稿中（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

音频图形通过播放改变音高以代表不同值的音频信号，便于视力障碍人士访问图表（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

Pages 文稿

iPhone 上的“屏幕视图”会自动优化并以连续流畅的方式显示文本、图像和其他元素以适合屏幕，使文稿更易阅读和编辑

通过跨页、优化的图像和更灵活的版本控制改进了图书发布

iPhone 上的快速格式栏可让您快速更改段落样式、文本格式、对齐方式、列表样式等

使用拖放以在 iPhone 上的 App 之间拷贝文本、图像和其他项目（需要 iOS 15）

即时翻译可让您将所选文本翻译成多达 11 种语言，轻点一下即可将翻译添加到文稿中（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

灵活的协作功能允许参与者将其他人添加到共享文稿（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

雷达图可让您以直观的方式一次比较多个变量，以轻松显示数据的异同

音频图形通过播放改变音高以代表不同值的音频信号，便于视力障碍人士访问图表（需要 iOS 15 或 iPadOS 15）

Numbers 表格