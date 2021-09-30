NASA 火星直升机机智号出现异常，第 14 次飞行未能成功

9 月 30 日消息，美国宇航局（NASA）下属喷气推进实验室证实，由于火星直升机“机智号”（Ingenuity）出现异常，其在火星表面进行的第 14 次飞行未能成功。但任务团队乐观地认为，这架直升机很快就能再次起飞。

NASA 原计划在 9 月 18 日对机智号进行第 14 次飞行。这是一次航程相对较短且简单的跳跃，将展示机智号旋翼以略高速度飞行的能力，但此次试飞未能成功。

喷气推进实验室运营部副主任雅科・卡拉斯 (Jaakko Karras) 表示，任务团队正在进行调整，以应对火星大气层变化。因为随着季节的变化，耶泽洛陨石坑底部空气变得更加稀薄。

机智号在 9 月 15 日进行了高速旋转测试。当时其依然停留在地面上，并以每分钟 2800 转的速度旋转旋翼。测试进展顺利，为 9 月 18 日的飞行做好了准备。然而，这架直升机当天并没有起飞。

卡拉斯写道：“事情是这样的：机智号在飞行前的自检过程中发现了两个小型飞行控制伺服电机出现异常，并按照预定程序取消了飞行。”

机智号上共有六个伺服装置，两个旋翼上各有三个。这种电机可调整旋翼的螺距，允许直升机在飞行过程中控制其方向和位置。卡拉斯写道：“伺服电机承担了大量工作，对稳定、可控的飞行至关重要。”

对 9 月 18 日的飞行前测试进行分析表明，在所谓“伺服摆动”检查过程中，机智号的两个伺服电机有轻微的摆动。卡拉斯写道，该团队仍在努力确定原因，但可能是因为伺服变速箱和连杆磨损增加所致。

机智号在 9 月 21 日和 23 日分别通过了两次额外的“伺服摆动”测试。卡拉斯写道：“由此可见，上述问题并非重复发生。我们有许多工具可以用来处理异常情况，我们乐观地认为，很快就能度过这个难关，重新开始飞行。”

但行星轨道变化将至少让机智号在未来几周内处于休息状态。火星现在与地球分据太阳两侧，这可能会破坏或以其他方式干扰两个星球之间的通信，所以 NASA 已经停止向机智号以及火星车“毅力号”发送命令，直到 10 月中旬，届时火星将更清晰地出现在人们的视野中。

卡拉斯写道：“在这段时间里，机智号不会完全无所事事，它将与毅力号保持每周一次的通讯交流，并向后者携带的基站发送基本的系统健康信息。度过这段时间后，我们将在地球上收到这些数据，并将了解在火星上相对静止较长时间内，机智号的表现如何。”