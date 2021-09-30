OPPO Watch Free 智能手表开售：全场景睡眠监测，首发价 499 元起

IT之家 9 月 27 日消息 OPPO Watch Free 智能手表今日正式开售，主打 OSleep 全场景睡眠监测，仅重 33 克，首发价 499 元起。

硬件方面，OPPO Watch Free 采用 1.64 英寸 AMOLED 矩形屏幕，屏幕像素密度达 326ppi，覆盖 100% DCI-P3 色域，配备定制皮纹质感表带，机身尺寸 46.0mmx29.7mmx10.6mm，重量只有 33g，搭载六轴运动传感器、光学心率传感器、光学血氧传感器、环境光传感器，主打睡眠监测。

OPPO Watch Free 支持 100 + 种运动模式记录，并可自动识别跑步、健走、划船机、椭圆机 4 种运动模式。同时内置专业跑步教程，帮助用户实现训练目标。健康方面，OPPO Watch Free 支持 24 小时心率监测，帮助记录全天的心率变化，预警健康风险。还有久坐提醒和五分钟久坐放松视频教程。

OPPO Watch Free 重点打造了 OSleep 全场景睡眠监测。通过对用户睡前、睡中、睡醒后三大场景进行监测，更科学地帮助年轻人改善多种睡眠问题。

OPPO Watch Free 会在睡眠时间温馨提醒用户入睡，并在手机端开启灰色调的睡眠模式，帮助用户更好地入睡。当用户入睡，OPPO Watch Free 不仅可以监测深浅睡结构、快速眼动，还能结合每秒实时血氧监测数据、心率变异性和手机收录的鼾声，综合评估用户的鼾症风险等级，带来独家的鼾症风险评估，帮助发现潜在的睡眠呼吸问题。

OPPO 还联合清华大学成立“未来终端技术联合研究中心”，深化睡眠监测能力，并与专业睡眠 App 合作，以提升睡眠监测的专业性。

续航方面，OPPO Watch Free 普通模式续航可以满足 14 天需求，支持快充 5 分钟即可使用一整天。其它方面，OPPO Watch Free 还支持电竞模式（需相应手机支持），显示王者荣耀复活时间，查看消息提醒，记录游戏时心率变化，甚至连游戏时消耗的热量都可以记录。OPPO Watch Free 还支持实时跨屏消息、微信支付宝双支付和多种基础便捷功能。

IT之家了解到，OPPO Watch Free 提供静夜黑和流沙金两款配色，标准版首发价 499 元，NFC 版首发价 549 元。