魅族 18 系列今日正式推送 Flyme 9.2 稳定版更新

IT之家 9 月 30 日消息 魅族官方宣布，魅族 18 系列今日全量推送 Flyme 9.2 系统更新，IT之家小伙伴可以在设置中查找更新下载。

魅族在近日的“有点东西”秋季发布会上推出了 Flyme 9.2 系统更新。Flyme 9.2 采用了全新的系统字体，字形更优雅，符号更准确，还支持粗细无级调节；重新设计了亮屏动效，新的效果更加细腻灵动，动画从图片最明亮的地方缓缓点亮，最终充满了整个屏幕；还可以一键三连，轻松创作的 Alive 壁纸。

功能升级方面，Flyme 9.2 带来小窗模式 3.5，贴边把手自动淡化、沉浸变色，减轻视觉干扰，优化悬浮小窗使用体验。支持「息屏播放」，息屏也能继续听声音；「最近使用」，快速找到应用，让操作更轻松；「功能直达」，轻轻一划，就能快人一步。

Flyme 9.2 带来了省心清理功能。「响铃后删除」，闹钟在响铃后自动删除，自动清理临时闹钟。「自动删除过期信息」，智能分辨验证码和取件码，过期自动删除。省心清理还提供自动删除截图、安装包和残余文件等清理方式。

Flyme 9.2 带来了「长辈亲情设计」，支持全局生效超大字体，增大点击区域，遵循无障碍指南 WCAG 2.1 设计的高对比度色彩模式。

IT之家了解到，这次 Flyme 升级也带来了一项日常使用中感知很强的功能 —— 内存拓展。相较于主流方案，Flyme 内存拓展可根据 ROM 大小给出多个拓展选项，256G 的 ROM 最高能够实现 7G 的内存拓展。