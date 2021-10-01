USB-IF 宣布为线缆和充电器提供新的认证 Type-C 功率等级 Logo

IT之家 10 月 1 日消息 USB 实施者论坛（USB-IF）宣布了一项基于 USB4、USB Type-C 和 USB Power Delivery 规范的新认证标识计划。

现在具有 60W 或 240W 的新 USB PD 3.1 标准的线缆将具有新的标志，明确识别线缆能够达到的额定功率。上图显示的是 240W 的标志，但额定功率仅为 60W 的线缆也将出现类似的标志。

同样，支持 20Gbps 或 40Gbps 速度的 USB4 线缆将有一个新的标志，不仅显示新的数据传输速度，而且还显示充电速度。

IT之家了解到，这些新标识将出现在所有认证的线缆、充电器及其包装上，这将使消费者更容易知道他们的线缆的功率和数据等级是多少，而且还会知道该线缆是由 USB-IF 认证的，符合这些标准。

然而，USB-IF 似乎并没有采取任何措施来防止有人在不符合标准的廉价线缆上印制假冒的标志，作为对比，HDMI LA 不仅提出了标识，还提出了全息图像和二维码，用户可以从线缆盒的背面扫描，检查它是否是真正的 HDMI 2.1 线缆。

目前，USB-IF 似乎没有任何这样的措施，任何人都可以复制这些标识，用户在购买时仍然要小心。据悉，带有这些新标识的新线缆和充电器应该很快就会进入市场。

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