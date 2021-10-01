特斯拉 Model Y 部分车型续航提升：加量不加价，第四季度交付

IT之家 10 月 1 日消息 特斯拉旗下 Model Y 部分车型的续航得到了提升，并且售价保持不变，本次变动涉及长续航版以及 Performance 高性能版。

本次调整的是双电机全轮驱动车型，其中长续航版的 NEDC 综合工况续航里程由此前的 594km 提升至 640km，售价保持 34.79 万元不变；Performance 高性能版的 NEDC 综合工况续航里程由此前的 554km 提升至 566km，售价保持 38.79 万元不变。售价为 27.60 万元的标准续航版并不在此次调整之列，其 NEDC 综合工况续航里程为 525km。

官网显示，特斯拉 Model Y 现在订车预计第四季度开始交付。国产 Model 3 车型中，标准续航升级版车型交车时间有所提升，目前官网显示的预计交付时间为 6-10 周。

IT之家了解到，随着三季度的结束，特斯拉上海超级工厂正进入最后产量冲刺阶段。据当地消息人士透露，特斯拉上海超级工厂已每天生产 1600 辆 Model Y，较上月大幅增加。据悉，8 月上海工厂每天生产 1000 辆 Model Y，正式超过 Model 3 每天 800 辆的产量。此前有媒体指出，特斯拉中国 9 月份生产的汽车可能会面向国内市场销售，而三季度初上海工厂的关注重点在向欧洲出口汽车。8 月特斯拉中国从上海工厂出口了 31379 辆汽车，8 月国内销量为 12885 辆。