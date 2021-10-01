魅族 17 Pro 今日直降 1800 元探底 ，支持 6 期免息

魅族去年 5 月正式发布了 17/Pro 手机，采用 6.6 英寸三星定制 Super AMOLED 显示屏及骁龙 865+UFS 3.1 方案。

魅族 17 Pro 8+128GB 上市售价 4299 元，今日直降 1600 元 + 领售价下方 200 元券，实付 2499 元，支持 6 期免息：

采用了一块 6.6 英寸 90Hz 三星定制 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统，右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。

采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，标配 LPDDR5 内存。

内置 4500mAh 电池，支持 30W Super mCharge 快充。支持 27W 无线超充，无线反充。

全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选。

采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。





本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】