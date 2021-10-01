加强打击外挂，EA 承诺《战地 2042》将会有“更快捷”的举报通道

IT之家 10 月 1 日消息 《战地风云 2042》将于 10 月 6 日开启公测，在公测之前，开发团队 DICE 发布了一篇博客，概述了团队正在努力的几个计划和方法，以确保所有战地玩家都能获得积极、公平和受欢迎的体验。

首先，官方公布了《战地风云》社区宪章：

善待他人，尊重每一位玩家 —— 一起组队为达成游戏目标而精诚团结共同奋斗。我们不会容忍玩家的消极行为或是对于其他玩家的侵害行为。

公平游戏 —— 站在正义的一方。如果你看到有玩家出现违规行为，请立即举报。

分享适当的内容 —— 勿行苟且之事。请确保你分享的内容适合《战地风云》玩家群体。

行事光荣 —— 保护你的队员。在《战地风云》中遵守游戏规则，不要参与或鼓励危险或违规的行为。

其次，为保证玩家游玩《战地风云 2042》期间社交体验，将会有多种工具和功能来进行助力：

玩家可以屏蔽或解除屏蔽游戏内的玩家，以确保他们无法向你发送消息或语音聊天。

游戏内文字不雅内容过滤器将始终开启。

可通过选项静音游戏内文字或聊天。玩家可以选择静音个人、所有玩家或是聊天。

玩家可以直接从游戏中举报一名玩家，而无需切换出游戏进行操作。

Battlefield Portal（战地风云门户）还将为玩家提供各种管理员工具，例如在你创建的社区体验中可以实施持续封禁的功能。

最后，《战地风云 2042》对举报流程进行了调整，使其更加高效，玩家可以随手举报违规玩家并随即回到游戏之中。具体举报方法为：

从玩家和小队列表或社交菜单中选择要举报的玩家

选择举报

选择举报原因：辱骂性文字聊天、辱骂性语音聊天、作弊/利用漏洞、消极破坏行为、攻击性玩家名称或骚扰

选择提交举报：如有必要，玩家还可以添加额外的评论内容。

玩家对作弊者进行举报后，系统会在游戏中通知玩家已收到举报。如果官方根据该举报采取了响应行动，将通过电子邮件通知玩家作弊者已经受到了处罚。

IT之家了解到，DICE 表示，官方非常重视维持《战地风云》的公平竞赛游戏环境，不会容忍任何作弊行为，有专门的团队来负责阻止、识别和惩治作弊者，《战地风云 2042》将采用 Easy-Anti Cheat (EAC) 进行反作弊。