三星新款网络摄像头显示器 S4（24 英寸）发布：弹出式 1080P 相机，支持 Windows Hello，可充当 USB Hub

IT之家 9 月 14 日消息 三星今天宣布推出 24 英寸网络摄像头显示器 S4（型号：S40VA），目标是支持新的混合工作环境。这款新的网络摄像头显示器 S4 内置 200 万像素 1080P 网络摄像头，2W 双立体声扬声器和一个麦克风。这款显示器还有一个红外摄像头，支持微软的 Windows Hello 认证。

下面是这款网络摄像头显示器 S4 的亮点特性：

弹出式摄像头通过向下推入显示器使其弹出，在视频会议和与他人进行虚拟连接时创造出简单而无缝的体验。

由于显示器可以作为 USB Hub 工作，连接 USB 的笔记本电脑可以允许同时连接其他设备，消除了对端口短缺的任何担忧。

符合人体工程学的支架通过其设计和视频电子标准协会（VESA）的兼容性提供了最大的生产力和舒适性。该显示器的高度可调支架（HAS）、倾斜、旋转和转轴功能使用户能够定制最适合他们的显示器位置。

内置三星的无闪烁、低蓝光功能，旨在最大限度地减少长期使用后可能导致眼睛疲劳的有害视觉影响。该显示器已被国际认证机构 TUV 莱茵授予无闪烁和低蓝光证书。

提供了 HDMI 1.4（1EA）、DP 1.2（1EA）、D-Sub（1EA）、USB 3.0 (3EA) 和音频输出端口，以实现多功能的连接选择。

IT之家获悉，为了提高登录速度和用户的便利性，三星网络摄像头显示器 S4 通过了“Windows Hello”认证，这意味着用户可以在短短 2 秒内登录或解锁他们的电脑。生物识别传感器激活并扫描用户的脸部，不需要提供密码就可以进入用户的 Windows 10 设备、应用程序和网站，使得访问快速、安全和高效。

三星的网络摄像头显示器 S4 具有全高清（1920×1080）分辨率，最高刷新率 75Hz，以及 178 度的水平和垂直广视角，在屏幕的每一英寸都能提供色彩鲜艳和清晰的效果，从任何角度都能提供最佳观赏效果。

这款三星网络摄像头显示器 S4 在美国、欧洲、韩国和东南亚等国家和地区有售。