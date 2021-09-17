1299 元起，雷蛇猎魂光蛛 V2 模拟光轴机械键盘发售

IT之家 9 月 17 日消息 今日雷蛇正式发布雷蛇猎魂光蛛 V2、猎魂光蛛 V2 竞技版机械键盘。这两款产品分别为 104 键、87 键配列，搭载独家的第二代雷蛇光学机械轴，能够获得佳的响应时间，同时寿命更长。

雷蛇猎魂光蛛 V2 系列机械键盘提供段落光轴和线性光轴可选，这种设计提供与传统机械轴一样的触发手感，同时支持使用软件调节触发键程，在 1.5mm~3.6mm 之间调节，满足不同场景下的偏好。此外，这种光轴还支持两段式触发，按下一次记录两个操作，便于在竞技游戏进行操作。

雷蛇猎魂光蛛 V2 键盘采用了 RAZER HYPERPOLLING 技术，为键盘提供了 8000Hz 轮询率，是行业标准的 8 倍。这使得键盘的延迟从 1 毫秒降低至 1/8 毫秒。

此款键盘自带大面积腕托，浮岛式设计，排列紧凑。键盘使用了双色 PBT 键帽，保证使用寿命不打油，此外还配备 RGB 灯光。键盘在右上方，提供了多个多媒体按键，可以控制音量、播放，同时还支持用户自定义功能。

IT之家了解到，该键盘内置消音棉，可以吸收敲打时的噪音。产品采用 Type-C 接口键线分离设计，使用 USB 3.0 协议，在键盘侧方还额外提供了一个 USB 3.0 A 型扩展口。

价格方面，87 键配列的雷蛇猎魂光蛛 V2 竞技版键盘售价 1399 元，104 键配列的雷蛇猎魂光蛛 V2 键盘售价 1999 元。