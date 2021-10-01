微软《极限竞速：地平线 5》最低配置需求公布：英特尔 i5-4460/AMD Ryzen 3 1200 及更新 CPU，Nvidia GTX 970/AMD Radeon RX 470 及更新显卡

IT之家 10 月 1 日消息 据 onmsft 报道，现在离《极限竞速：地平线 5》在 Xbox 游戏机和 PC 上的发布还有两个月，今天微软 PlayGround 工作室详细介绍了在 11 月玩这款开放世界赛车游戏时需要的 PC 硬件配置。地平线系列以其逼真的画面和美丽的景色而闻名，而《极限竞速：地平线 5》应该会进一步推动现实主义的发展。

“通过引入全新的、强大的图形功能，PC 上的《极限竞速：地平线 5》以惊人的逼真度渲染了整个世界的每一个细节，直到最微小的特征，如花冠仙人掌上每根针所发出的光。”该团队今天写道，“通过极端的绘制距离和强大的细节水平，从大破火山的山顶体验（这是《地平线》游戏中的最高点）到广阔的全景，并扫描前方的距离，为你的下一次探险做准备。”

IT之家获悉，要在 PC 上以良好的条件玩《极限竞速：地平线 5》，你需要一台配备英特尔酷睿 i5-4460 或 AMD Ryzen 3 1200 处理器或更好的 CPU ，Nvidia GTX 970 或 AMD Radeon RX 470 及更好的显卡，以及至少 8GB 的内存。

下面是《极限竞速：地平线 5》最低、推荐和理想规格的完整列表。

如果你有一个强大的游戏配置，《极限竞速：地平线 5》将提供解锁帧率的高级设置，扩大视野，以及更多。该游戏还将支持 21:9 的超宽显示屏，支持以下来自罗技、Thrustmaster 和 Fanatec 的方向盘。

罗技：Driving Force，G25，G27，G29，G920，G923PS，G923XB，Momo

Thrustmaster：Ferrari 458，T150 RS，T300 RS，T500 RS，TMX，T-GT，TS-XW，TX，TS-PC

Fanatec：V1，V2，V2.5，CSL，CSL DD，DD1，DD2，通用 HUB 设备

《极限竞速：地平线 5》将于 11 月 9 日在 Xbox 和 PC 上发布，并且已经可以在微软商店和 Steam 上进行预购。该游戏还将在首日通过 Xbox Game Pass 提供主机版、PC 版和 Xbox 云游戏。