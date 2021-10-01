华硕在印发布 VivoBook K15 笔记本：1080P OLED 屏，11 代酷睿低压处理器

IT之家 10 月 1 日消息 今日华硕正式在印度发布了 VivoBook K15 笔记本，这也是该品牌在印度推出的首款 OLED 屏笔记本。该产品采用轻薄设计，配备 15.6 英寸 1080P OLED 屏幕，屏占比 84%。笔记本内置英特尔第 11 代酷睿低压处理器，没有独立显卡。

华硕 VivoBook K15 笔记本的屏幕，拥有 600nit 最大亮度，刷新率预计为 60Hz，覆盖 100% DCI-P3 色域，同时具有潘通色彩认证。笔记本提供多种配置可选，可选配 i3-1115G4、i5-1135G7、 i7-1165G7 处理器，均内置英特尔锐炬 Xe 核显。

此外，笔记本标配 8GB 或 16GB DDR4-3200 内存，内置 256GB NVMe PCIe 3.0 固态硬盘，预留第二个 M.2 接口便于扩展，同时可以安装 2.5 英寸机械硬盘。

接口方面，笔记本提供要给 USB 3.2 Gen 1 Type-A 口，一个 USB 3.2 Gen 1 Type-C 口，以及两个 USB 2.0 接口，一个 HDMI 1.4 口。笔记本内置 Micro SD 读卡器，但是并不支持标准尺寸的 SD 卡。

IT之家获悉，华硕 VivoBook K15 笔记本机身重 1.8kg，内置 42Wh 电池，售价约合 4086 元起。