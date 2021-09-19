6999 元起 OLED 屏：华硕灵耀 Pro 笔记本开启预约，22 日发售

IT之家 9 月 19 日消息 华硕于 9 月 15 日正式推出了灵耀 Pro16、Pro16 笔记本。这两款产品配备 OLED 屏，轻薄设计，内置 AMD 锐龙标压处理器以及 RTX 30 系显卡。目前这两款产品已经开启预约，将于 9 月 22 日零点正式开售，定价 6999 元起。

华硕灵耀 Pro 14 笔记本搭载锐龙 R7-5800H 或 R9-5900H 处理器，性能释放 50W，配备 RTX 3050 显卡。笔记本使用了 2.8K 90Hz OLED 屏，支持 10bit 色彩，覆盖 100% DCI-P3 色域。这款产品整机性能释放 60W，搭载双风扇双热管，机身薄至 16.0mm，重量 1.45kg。

华硕灵耀 Pro 16 系列笔记本可选配 R7-5800H 以及 R9-5900H 处理器，性能释放 54W，配备 RTX 3050 Ti 显卡，整机性能释放 80W 以上。该产品配备 4K OLED 屏，峰值亮度 550nit，刷新率 60Hz。

IT之家了解到，这两款产品均配备电源键指纹识别功能，拥有 16GB 内存 + 512GB PCIe SSD，摄像头支持 Windows Hello 登陆。