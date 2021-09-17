宜家联合华硕 ROG，首批电竞椅等产品即将登陆海外

IT之家 9 月 17 日消息 宜家于 2020 年末宣布，将联合华硕 ROG 品牌，推出一系列电竞相关的新产品，包含电脑桌、电竞椅等。2021 年年初，宜家在中国和日本正式推出了联名的电竞家居产品。根据外媒 techspot 消息，宜家宣布将于 10 月正式在欧美地区推出这类产品，包含六大系列。

六大电竞家居产品系列包括 Uppspel、Matchspel、Gruppsel、Lånespelare、Huvudspelare、 Utespelare，均为瑞典语单词。需要注意的是，仅有 Uppspel 系列是与华硕联合打造的，其它产品均为宜家自行设计。

具体来看，这些产品包括电竞椅、电竞桌、柜子、抽屉、环形照明灯、鼠标垫、手机支架、保温杯、毯子、靠垫等，价格覆盖 8 美元至 1000 美元。以下为部分产品照片：

宜家表示，全球约有 25 亿游戏用户，华硕 ROG 品牌被大多数玩家所知。这一合作关系，有助于使得游戏玩家能够更方便地获得电竞类产品。

华硕游戏设备和配件业务部总经理 Kris Huang 表示，全球玩家相信华硕会提供最令人兴奋的游戏创新。与宜家的合作关系能够使得游戏玩家能够找到更适合的电竞类家具。

IT之家了解到，目前 ROG× 宜家联名的电竞类产品已经上线宜家海外官网，用户可以在线预定。