Redmi Note 10 Lite 手机海外发布：骁龙 720G 处理器，1225 元起

IT之家 10 月 1 日消息 今日小米在海外正式发布了中端手机 Redmi Note 10 Lite。这款产品没有在国内发布过，后置四颗摄像头，搭载高通骁龙 720G 处理器。

手机配备 6.67 英寸全面屏，分辨率 2400×1080，刷新率预计为 60Hz，具有 16MP 前摄。手机后置 4800 万像素主摄，还具有 800 万像素超广角镜头、500 万像素微距镜头以及 2MP 景深镜头。

性能方面，Redmi Note 10 Lite 搭载的骁龙 720G SoC 采用 8nm 制程工艺，拥有 2×2.3GHz A75 大核、6×1.7GHz A55 小核。芯片集成 Adreno 616 GPU，支持 4G 移动网络以及 Wi-Fi 6。

据IT之家了解，这款手机内置 5200mAh 大容量电池，支持 18W 快充，具有 microSD 卡槽。手机提供金色、白色、深灰色和蓝色四种，预装 MIUI 12 海外版系统，将于 10 月 2 日在海外开售。

Redmi Note 10 Lite 价格如下：