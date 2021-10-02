小米 9/Pro/SE、Redmi K20/Pro、小米 CC9/美图定制版等机型将停止 MIUI 12 开发版内测公测

IT之家 10 月 2 日消息 据网友反馈，小米社区开发版内测公告近期发布了 MIUI 开发版内测更新说明-9.29 日，其中表示，由于 Android 大版本升级，小米 11 青春版、Redmi K40、小米 10S 2021 年 9 月 22 日起暂停发布内测，在内测周度参与标准中，大家可对正在使用的版本投票和发布体验贴。

IT之家获悉，2021 年 11 月 27 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 9、小米 9SE、Redmi K20 Pro、Redmi K20、小米 CC9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、小米 CC9、Redmi Note 8、小米 9 Pro。

小米还表示为给米粉朋友们，相对更好的测试版本使用体验，近期发版计划如下：

①9 月 27 日-9 月 29 日：开发版内测正常发布

②9 月 30 日-10 月 10 日：开发版内测、开发版公测暂停发布

③10 月 11 日（周一）：开发版内测、开发版公测恢复发布

更新日志

音乐

新增外部歌单导入功能

优化我的页展示效果，增加数量展示

优化小爱同学语音调起流程，提升流畅性

注：

为提升用户体验，MIUI 系统 App 解耦合，在应用商店可升级，是 MIUI 系统的一部分。