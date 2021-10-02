阿里支付宝宣布向银联云闪付开放线上场景：实现扫码互认，首批支持 85% 淘宝商家，明年 3 月覆盖全国

IT之家 10 月 2 日消息 今年 8 月，有网友反馈称淘宝开始灰度测试云闪付支付，随后本月初有网友发现云闪付 App 已支持支付宝和・微信扫收钱码转账。

此外，支付宝近日还放开了更多限制，例如现在支付宝已将淘系支付等场景开放给银联云闪付，用户在淘宝 App 提交订单时即可看到付款方式中的云闪付，不过目前似乎并未覆盖全部商家。

值得一提的是，此前蚂蚁集团董事长兼 CEO 井贤栋也公开表示开放共享是数字化发展的基本精神，而支付宝今日发布公告称，正在与中国银联开展合作，在安全有序的原则下，推动线上、线下的多场景支付互联互通。

根据声明，支付宝与中国银联互联互通目前已取得如下进展：

向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖 85% 淘宝商家

今年 8 月，支付宝已完成接入银联云闪付的技术研发，并逐步开放线上支付场景。第一步开放的交易场景是淘宝平台，目前淘宝 85% 商铺已经支持消费者通过云闪付付款。安装云闪付 App 的用户，在淘宝购物提交订单后，即可在支付宝收银台直接选择“云闪付”支付。

支付宝、云闪付扫码互认

支付宝与中国银联在 2020 年开始基于条码互联互通业务展开密切沟通和探索，并在 2020 年底完成试点验证后逐步推广。目前在北京、天津、广州、深圳、成都、重庆、西安等全国多个城市已实现收款码扫码互认，计划明年 3 月份覆盖全国所有城市。

此外，支付宝还与银联进行了更多合作，包括推动完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信等 23 家银行和机构的开放合作，支持云闪付 App 及各银行、机构 App 扫描支付宝收款码的支付功能。

IT之家了解到，腾讯此前也发布公告称，微信支付已与银联云闪付 App 正式实现线下条码的互认互扫，用户可于全国省会城市通过云闪付 App 扫描微信收款码完成支付。