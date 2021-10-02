微信头像使用国旗不犯法，需保持完整性，不得涂划、玷污等

IT之家 10 月 2 日消息 据上海网络辟谣等报道，国庆期间，微信朋友圈好友头像已经变成了下面这样，仪式感满满。但这样使用国旗犯法吗？

网上流传着一条疑似陕西公安发出的短信，内容显示：由于你在微信头像中使用国旗背景，导致国旗变形，您已犯《中华人民共和国国旗法》第十八条，请你尽快到咸阳市秦都区派出所进行思想教育，否则我们将采取强制措施，对你进行十五日以下的拘留。落款是“咸阳市秦都区派出所”。

▲ 网络传言

咸阳市 110 指挥中心相关负责人表示，目前该市没有“咸阳市秦都区派出所”这个机构，咸阳市公安机关也没有发出过上述短信，网传消息不实。

据了解，上述消息还被安在了其他多地派出所的头上，当地公安部门均表示，网传消息系谣言。

微信头像使用国旗到底犯法吗？

当然不会。《中华人民共和国国旗法》规定：“国旗及其图案不得用作商标、授予专利权的外观设计和商业广告，不得用于私人丧事活动等不适宜的情形。”并没有规定不能用作微信头像。

2015 年，陕西省西安市司法局官方微博 @法治西安 表示：“只要不是带有恶意，用国旗做头像并不违法。 ”

IT之家提醒，《中华人民共和国国旗法》第二十三条规定：“在公共场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗的，依法追究刑事责任；情节较轻的，由公安机关处以十五日以下拘留。”

大家若出于爱国心想使用国旗做微信头像，需要注意保持国旗的完整性，不得涂划、玷污等，否则就是违法了。