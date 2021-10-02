为亚马逊造车的 Rivian 提交 IPO 申请 ：今半年营收为 0

北京时间 10 月 2 日早间消息，电动汽车厂商 Rivian Automotive 周五在美国提交了 IPO（首次公开招股）申请，计划在纳斯达克上市，代码为“RIVN”。Rivian 为亚马逊开发电动汽车，包括商用的送货面包车。

招股书显示，2021 年前 6 个月，Rivian 营收为零，净亏损 9.94 亿美元。2020 年，该公司的净亏损为 10.2 亿美元。

Rivian 在招股书中表示：“我们是一家处于发展阶段的公司，到目前为止尚未获得实质性收入。车辆的生产和交付从 2021 年 9 月份开始。”Rivian 抢在特斯拉、通用汽车和福特之前，推出了一款电动皮卡 R1T，并获得初步好评。IPO 文件还显示，该公司计划于 12 月推出一款名为 R1S 的七座 SUV 车型。

Rivian 的 CEO RJ・斯卡林格（RJ Scaringe）拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位，并于 2009 年创立了 Rivian。该公司总部位于加州埃尔文，截至 6 月底有 6274 名员工。Rivian 在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂。

亚马逊和福特分别持有该公司的超过 5% 股份。亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁皮特・克拉维克（Peter Krawiec）是 Rivian 的董事会成员。

在可预见的未来，Rivian 的商用车业务将高度依赖亚马逊。该公司表示，亚马逊在至少 4 年内拥有从 Rivian 采购电动送货车辆的某些独家权益，随后还将拥有优先采购权。不过在某些情况下，双方可以退出合作。特别是，如果亚马逊在连续两个日历年内没有采购至少 1 万辆汽车，Rivian 可能会退出合作，并要求亚马逊补偿一定的成本。

Rivian 目前正在为亚马逊制造 3 种不同尺寸的电动汽车，载货空间分别为 500、700 和 900 立方英尺。两款较小的车型计划于今年 12 月和 2022 年初推出，较大的一款尚未确定发布日期。

与特斯拉类似，Rivian 内部目前尚未成立工 会。IPO 文件显示，这样的状况有可能发生改变，进而影响劳动力成本。

Rivian 也在追随特斯拉的垂直整合策略。这意味着，该公司将直接向客户销售电动汽车，而不通过经销商网络。该公司将自行提供车辆服务和维修，并且正在投资一个充电站网络，供车主使用。

IPO 文件还显示，Rivian 目前在加州、伊利诺伊州、华盛顿州和纽约州拥有 6 个服务中心，以及 11 辆流动服务车提供上门维修服务。Rivian 已经确定了在 20 个地方建设新的服务中心。

Rivian 的目标用户是户外运动和休闲爱好者，因此正在投资偏远、离开主干道的充电站。IPO 文件显示，该公司已经在 7 个州确定了 24 个“Rivian 探险网络”直流快速充电站，以及在 30 个州确定了 145 个“Rivian 道路点”充电站。