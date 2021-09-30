抗日奇侠游戏《廖添丁：绝代凶贼之死期》宣布跳票，延期至 11 月

IT之家 9 月 30 日消息 由创游游戏开发、Neon Doctrine 发行的 2D 横版单机游戏《廖添丁 - 绝代凶贼之死期（暂译，原名：廖添丁 - 稀代凶贼の最期）》宣布跳票，该作原定于 10 月 27 日发售，将延期至 11 月 2 日，同步发售 PC、Switch 版本。游戏支持普通话和闽南语。

IT之家了解到，该游戏由知名 Flash 游戏《神影无踪廖添丁》原作者参与制作，玩家将扮演中国台湾传奇英雄 —— 廖添丁，穿梭在 20 世纪初的大台北地区，劫富济贫，行侠仗义，随着剧情的发展，探索更多关于这位传奇人物的英雄冒险事迹。

Steam 页面：点此查看

中国台湾罗宾汉

在游戏中，你将扮演廖添丁，一个让日本殖民政府咬牙切齿的传奇义贼。廖添丁活跃于二十世纪初的台北街头，他喜欢劫富济贫，惩恶扬善。他不畏强权，坚持为中国台湾百姓伸张正义。游戏中的剧情参考了众多关于廖添丁的野史杂谈，配合着一些实地取证，制作出了扣人心弦的游戏剧情，希望带给玩家最精彩的廖添丁传奇。

出神入化的武艺

廖添丁凭借着二尺短刀和武术腰带，以高超的武艺对抗强权恶霸。玩家可以操控廖添丁使用多段连击，并能通过击败敌人获取对方的武器，以打出多种不同的组合功夫。高超的轻功和强力的钩索帮助玩家在游戏中飞檐走壁，鱼跃穿梭，在各种精心设计的关卡中勇往直前。

游戏中还有各种极具特色的 Boss 等待着你去挑战，如美丽却致命的女忍者，贪婪且残忍的胖商人，还有能熟练使用各种武器的冷血军官，每一个 Boss 都会用不同的能力与凶残的手段来挑动玩家的运动神经！

位于世纪之交的台北

游戏中以复古武侠漫画的美术风格，呈现二十世纪初的大台北风貌。通过扮演廖添丁，玩家可以尽情探索繁华灿烂的大稻埕地区，乘坐当时最先进的高速列车，探访气氛诡谲的阴暗下水道。每个场景都值得让人游历再三。

精益求精

装备不同的符咒以获取不同的能力！这些符咒有的可以让廖添丁拥有更多的生命值，有的可以加快内力恢复速度，还有的可以减少所受到的伤害。玩家可以自由搭配符咒，打造出最强的时代英雄！

四色牌

除了爽快的动作格斗之外，你也可以在庙口大树下，与街坊邻居玩一局中国台湾传统的棋牌游戏，放松一下心情。